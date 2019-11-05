مدير بمعتمدية  اللاجئين: لم احتل على الموظف

كشف مدير الشؤون المالية والادارية، بمعتمدية اللاجئين عادل دفع الله، عن تدوين بلاغات ضد موظف بالمعتمدية لاتهامه للمدير بالتزوير والاحتيال، وكان الموظف قد دون بلاغاً في نيابة الخرطوم شمال في مواجهة عادل بالرقم “3630” تحت “113” من القانون الجنائي بتهمة التزوير والاحتيال عليه من قبل مدير الشؤون المالية الذي نفى تهمة التزوير والاحتيال، بشأن توقيع عقد عمل نيابة عن الموظف.

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وقال عادل لـ “آخر لحظة” ان حديث الموظف لا يستند على اي قانون بل هو مجرد أكاذيب، وأضاف الموظف قصد إشانة سمعتي فقط وتابع قائلاً: انه متأكد من سلامة اجراءات توقيع العقد، وأشار الى وجود المستندات والوثائق التي تؤكد ذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)