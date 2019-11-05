بيتاي: واليت المؤتمر الوطني خوفاً وطمعاً

قال شيخ خلاوي همشكوريب الشيخ سليمان علي بيتاي، إن موالاته للمؤتمر الوطني لم تكن عن قناعة، وإنما خوفاً وطمعاً.
وأكد بيتاي أنه لا يرضى أن تقرر الخرطوم نيابة عنه، وأضاف: “لست انفصالياً”، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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