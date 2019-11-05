لجنة فض الاعتصام تفتح مكتباً لتلقي دعاوى المواطنين

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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كشفت لجنة التحقيقات في فض الإعتصام عن إتجاهها لإنشاء مكتب بالخرطوم لتلقي دعاوى المواطنين.
وقال رئيس اللجنة نبيل أديب في تصريح، إنه سيُعلن عن مكان المكتب الخاص بتلقي الدعاوى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً الحفاظ على سرية التحقيقات والمعلومات.
وأكد أديب بحسب آخر لحظة إن اللجنة مستقلة ولن تتهاون في أداء عملها أو إنحيازها لأي جهة مهماً كانت، معلناً عن تعيين ناطق رسمي بإسم اللجنة في القريب العاجل.
في وقت قال نبيل اديب، ان الصور والفيديوهات مقبولة قانوناً بعد فرزها ووزنها وتقييمها والتأكد التام بانها لم يتم العبث بها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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