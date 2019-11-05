حادث حركة بشريان الشمال يؤدي لوفاة أسرة كاملة

حادث حركة مؤلم بطريق شريان الشمال يؤدي بحياة أسرة المواطن الرهيو .

وتعود التفاصيل الحزينة الى تحرك المواطن الرهيو وأسرته من منطقة نوري بالولاية الشمالية في طريقهم الى العاصمة الخرطوم بعد قضاء عطلة ( حش التمر ) بين الأهل والأحباب ولم يكن يعلم أن الأقدار تخبئ له ماتخبئ .

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وأثناء الرحلة تعرض أحد إطارات عربة الراحل الرهيو الى إنفجار ، مما أدى لفقدان توازن عجلة القيادة وفي الأثناء اصطدمت عربته البوكس بإحدى الشاحنات القادمة في إتجاه العاصمة أدى الحادث لوفاة جميع من كانوا على متن العربة البوكس وعددهم 5 أشخاص .

وبحسب صحيفة الدار تم نقل الجثامين ودفنها بالخرطوم وسط حزن أليم وفاجعة أصابت مواطني منطقة نوري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)