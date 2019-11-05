إقالة مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بالخرطوم

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير عام وزارة الصحة في الخرطوم، أسامة عبد الرحيم، قراراً بإعفاء مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بالولاية محمد عباس فوراوي من منصبه. Advertisements وأكد فوراوي لمصادر، استلامه قرار الإعفاء أمس من دون إبداء أسباب، ورجح أن يكون القرار في إطار سياسة التغييرات التي تشهدها وزارة الصحة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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