وزيرا الخارجية والري يتوجهان إلى واشنطن

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة توجه وزيرا الخارجية والري أمس، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الذي دعت له الولايات المتحدة وزراء الخارجية والري بدول السودان ومصر وإثيوبيا. وسيناقش الاجتماع الذي سيُعقد غداً الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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