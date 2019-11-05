وفد سعودي بالخرطوم لمناقشة قرار إيقاف صادر الماشية

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت غرفة مصدري اللحوم والماشية، عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، لمناقشة تداعيات حظر صادر الماشية، على خلفية ظهور حالات محدودة من مرض حمى الوادي المتصدع في بعض الولايات. Advertisements ونوهت الى زيارة وفد سعودي للخرطوم خلال أيام لمناقشة عدة قضايا تشمل أزمة أزمة صادر الماشية. وأوضح رئيس الشعبة، د.خالد المقبول،أمس بحسب آخر لحظة، أن لقاء رئيس الوزراء يأتي ضمن لقاءات عدة مع جهات تنفيذية عديدة لمناقشة القرار وأثره على الاقتصاد الوطني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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