التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة وقع حادث مروري بربك أدى لمصرع شخصين وإصابة آخر. حيث قامت شرطة مرور ربك بتدوين بلاغ ونقل جثمان أحد الشهداء لمشرحة أم درمان برفقة أورنيك 8 جنائي . Advertisements وفي موكب حزين قامت الأسرة بإستلام جثمان لموارته الثرى بحسب صحيفة الدار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بربك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.