السوداني يطلق أول اقماره الصناعية

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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أطلق السودان صباح الأحد أول قمر صناعي له في الفضاء يُسمى (ساتل)، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين على متن اثنين من الأقمار الصناعية، أحدهما مملوك لحكومة السودان، وقد تم تصميم القمر الصناعي للاستشعار عن بُعد لصالح العمل المدني والعسكري في السودان.
وتتمثل أهداف المشروع بخسب صخيفى السوداني، في إنشاء قاعدة بيانات شاملة وفعالة من حيث التكلفة وموثوق بها حول رسم الخرائط الطبوغرافية والموارد الطبيعية للتخطيط التنموي واستكشاف الموارد الطبيعية والمراقبة البيئية والرص الزراعي وتقدير الغلة بالإضافة إلى تطبيقات الأمن (الاستخبارات) والدفاع العامة والدفاع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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