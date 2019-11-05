إعفاءات جديدة بجامعة القرآن الكريم

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، البروفيسور عمر السيد ودبدر قررات إدارية بإعفاء عمداء كليات وتكليف آخرين. Advertisements حيث أعفى عمر ود بدر كلا من البروفيسور محمد الفاتح المغربي من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وتكليف الدكتور الأمين الكباشي خلفا له، وإعفاء عميد كلية الدعوة والإعلام الدكتور طارق ميرغني من منصبه، وتكليف الدكتور عبدالرحمن جعفر خلفا له، وأيضا إعفاء الدكتور محمد حمدالنيل من كلية التربية وتكليف الدكتور محمد علم الدين معروف خلفا له، وإعفاء عميد كلية الشريعة الدكتور علي عبدالله الحسين من منصبه وتكليف البروفيسور عمر محمد حامد خلفا له، كما أصدر ود بدر قرارا بحسب آخر لحظة، بإعفاء الدكتور موسى احمد محمد الشيخ مدير مركز التقويم الجودة والتميز من منصبه وتكليف الدكتور عمر تاج السر خلفا له. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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