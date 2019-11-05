توقيف شبكة نهب مسلّح تستخدم سيارات”الليموزين”

أنهت الشرطة نشاط مجموعة مسلّحة ضالعة في عمليات نهب مواطنين في الطرقات العامة بولاية الخرطوم باستخدام سيارات الليموزين.

وقال مصدر ”إنّ الشرطة رصدت بلاغاتٍ عديدة لحوادث نهب مسلّح بأقسام مختلفة”.

وأضاف المصدر: “بالتحليل أوضح أنّ هناك تشابهًا كبيراً في طريقة نهب أموال، ومقتنيات مواطنين في الطرقات العامة بواسطة الأسلحة النارية والسيارات”.

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وأشار المصدر إلى أنّ الشرطة رصدت تحرّكات المجموعة وتتّبعتها وفقًا لمعلوماتٍ دقيقة ومن ثم نجحت في القبض على”9″ متهمين بينهم نظاميون، وضبطت بحوزتهم”8″ سيارات مستأجرة خصيصًا لعمليات النهب، مشيراً إلى تدوين بلاغات في مواجهتهم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)