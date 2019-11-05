التاريخ: 05-نوفمبر-2019
0 مشاهدة
أنهت الشرطة نشاط مجموعة مسلّحة ضالعة في عمليات نهب مواطنين في الطرقات العامة بولاية الخرطوم باستخدام سيارات الليموزين.
وقال مصدر ”إنّ الشرطة رصدت بلاغاتٍ عديدة لحوادث نهب مسلّح بأقسام مختلفة”.
وأضاف المصدر: “بالتحليل أوضح أنّ هناك تشابهًا كبيراً في طريقة نهب أموال، ومقتنيات مواطنين في الطرقات العامة بواسطة الأسلحة النارية والسيارات”.
وأشار المصدر إلى أنّ الشرطة رصدت تحرّكات المجموعة وتتّبعتها وفقًا لمعلوماتٍ دقيقة ومن ثم نجحت في القبض على”9″ متهمين بينهم نظاميون، وضبطت بحوزتهم”8″ سيارات مستأجرة خصيصًا لعمليات النهب، مشيراً إلى تدوين بلاغات في مواجهتهم، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شبكة نهب مسلّح تستخدم سيارات”الليموزين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.