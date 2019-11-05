قفل قضية المتهم الأول الليبي في قضية مجزرة شقة شمبات

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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قفلت محكمة جنايات الأوسط بحري قضية دفاع المتهم الأول الليبي في قضية مجزرة شقة شمبات الشهيرة ، برئاسة القاضي مولانا هاني محجوب قاضي المحكمة العامة ، وذلك بسبب عدم حضور شهود المتهم للجلسة الرابعة .
وكان دفاع المتهم قد تقدم في جلسة الأمس بطلب للمحكمة الموقرة لإعطاء فرصة لإحضار شهود دفاع وذكر أنهم لم يحضروا بسبب السفر .
إلا أن ممثل الإتهام عن أولياء دم المرحوم قسم الله موسى الأستاذ الفاضل عوض الله المحامي قد إعترض على الطلب بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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