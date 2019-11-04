قوى سياسية تحذر من تهديدات تواجه الدولة السودانية….

شهاب محمد - الخرطوم - االسودان اليوم:

حذر تحالف القوى السياسية السودانية من جملة مخاطر ومهددات تواجه الدولة السودانية. وقال إن الدعوات المتكررة للمطالبة بتقرير المصير، والتململ في شرق السودان، لا يمكن اخمادها إلا بتطبيق لا مركزية كاملة. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف يحي العمدة، هناك مخاطر حقيقية تهدد السودان يأتي في مقدمتها الاطماع في ثروات البلاد، ونوه إلى ضرورة العمل الجاد على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي لعدم تشجيع تغذية هذه المخاطر والمهددات بالمرارات والغبن. وقال إن السودان يمر بمنعطف خطير يتخذ زاوية سياسية تتشكل في كيفية إدارة حكم البلاد، على خلفية محاولة إجراء تعديلات على الحكم اللامركزي مما يشجع العودة مجددا لصراع المركز والهامش. واشار العمدة الي ان المهدد الاخر للحكومة هو الحالة الاقتصادية التي لها انعكاسات وأثار مجتمعية .