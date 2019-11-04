الباشمهندس الطيب مصطفى.. بقلم أحمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحت العنوان: « بين حمدوك، والتاي، وحكومة بني قحتان» جاء المقال الراتب للباشمهندس الطيب مصطفى صاحب الزفرات الحَرَى أمس، معبراً عن دهشته عن رجال كان يظنهم من الأخيار لكنه فُجع فيهم لأنه كان يريدهم أن يقفوا في صفه باعتبار ان ما يراه هو الحق وما سواه باطل. ومن هنا جاءت الفجيعة فيمن كان يظنهم من الأخيار، وبالطبع شخصي الضعيف من هؤلاء الذين فُجع فيهم «أبا محمد»، ولذلك احتشد المقال بعبارات مثل: « رجال كنتُ أظنهم من الأخيار»، و»من أولئك الذين فجعتُ فيهم أحمد يوسف التاي»، وكذلك عبارة : «ماذا أضيف لأقنع التاي الصلاي الصوام أن الدين الذي يصلي إذعاناً له مستهدف وذلك حتى يغضب وينتصر لربه»، ثم استدعى الباشمهندس الطيب فقرة من مقالي وانتخبها دون غيرها للرد علىّ والفقرة تقول « الناس هنا في السودان يعلمون يقيناً ألا مشكلة مع الدين ولم تكن مشكلات السودان في يوم من الأيام بسبب الدين، ومشكلة السودان الجوهرية في طبيعتها سياسية، وأحد أطراف هذه المشكلة يحتمي بالدين ويفتعل المعارك بذريعة نُصرة الشريعة ويستقطب البسطاء ويستدر عطواطفهم ليبدو الصراع السياسي كما لو أنه صراعاً آيدولوجياً )..

والحقُّ أني لا أرى مبرراً ولا سبباً لفجيعة الطيب مصطفى، لسبب بسيط جداً وهو أن أرشيفي في قوقل يقول إن 99% من مقالاتي خلال 30 عاماً كانت مُصوبة بدقة إلى فساد نظام الإنقاذ وخداعه للناس باسم الدين، والدجل والشعوذة التي كان يمارسها، فما الجديد في مقالاتي الذي أدهش الباشمهندس، فالأمس كنت أفضح الخداع باسم الدين والفساد، واليوم أفعل الشيء نفسه، حتى أنه في بعض الأحيان يأخذ عليَّ أن كل كتاباتي موجهة ضد الإنقاذ والحكومة ولم أنتقد يوماً المعارضة أو الحركات المسلحة أو هكذا يعاتبني ولم يؤثر ذلك بالطبع على قناعاتي بفساد النظام ومُتاجرته بالدين..

وتأكيداً على استمرار نقدي للدجل والشعوذة والنفاق والمتاجرة باسم الدين لبعض رموز الإنقاذ، كان لديَّ باب في صفحتي الساخرة أسميته «زنكوني» وهي شخصية نمطية تجسد كل مساوئ الإنقاذ..

الحقيقة الشاخصة التي لا تحتمل المراء، أن مشكلة السودان الجوهرية هي مشكلة صراع سياسي وقد توصلتُ لقناعة لا تتزحزح أن هذا الطرف من أطراف الصراع يستخدم الدين لتحقيق أجندة سياسية فقط ووسيلة للدنيا، وقد أثبتت تجربة الثلاثين عاماً زعمي هذا ففيم الجدل والمغالطات بعد هذه التجربة التي فضحت الدجل والنفاق والخداع؟!..

أما التاي «الصلاي الصوام» فلا يرى أن الدين الآن مُستهدف كما يرى الباشمهندس، بل قد كنتُ أرى الخطر عليه ممن يوظفونه من أجل المكاسب السياسية والدنيوية.. وأود هنا أن أذكِّر الباشمهندس أنني غضبتُ لديني ذات مرة على تحالف سياسي كان الطيب مصطفى الأب الروحي له وهو تحالف «القوى الوطنية الإسلامية» ورئيسه حامد تورين عندما أقبلوا على إسقاط لفظ «الإسلامية» من التحالف باعتبار أن تجربة المؤتمر الوطني أساءت للإسلام والناس أصبحوا ينفرون من لفظ إسلام وإسلامية، هكذا برروا إسقاط «إسلامية» من تحالفهم، والحق أني كتبتُ ناقداً ومهاجماً لهم، والباشمهندس الطيب قرأ مقالي هذا وعلق عليه شفاهةً.. فهل يذكر الباشمهندس ذلك؟!.

وسأعود لهذه النقطة غداً بالتفصيل.. نواصل…