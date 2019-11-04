ارتفاع قياسي للأسهم الأمريكية بعد قرار يتعلق بشركة “هواواي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قادت أسهم شركات التكنولوجيا المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاث إلى مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين، مع دعم الشهية للمخاطرة بفضل الآمال حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني وتحسن الاقتصاد المحلي.

كانت واشنطن وبكين قالتا يوم الجمعة إنهما أحرزتا تقدما في نزع فتيل حرب تجارية مدمرة للاقتصاد، مع تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى إمكانية توقيع اتفاق هذا الشهر.

وتعززت أجواء التفاؤل بقول وزير التجارة ولبور روس أمس الأحد إن السماح للشركات الأمريكية ببيع المكونات إلى هواوي تكنولوجيز الصينية سيحدث “قريبا جدا”.

وبحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 131.44 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة ليصل إلى 27478.80 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.58 نقطة أو 0.44 بالمئة مسجلا 3080.49 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 44.55 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 8430.95 نقطة. المادة السابقة فنانون وفنانات سعوديات يستهزئون بالقرآن ويثيرون موجة غضب واسعة المقالة القادمة مَن يُخادِع مَن؟.. بقلم الصادق الرزيقي

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