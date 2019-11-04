شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كعادة دولة الإمارات في التدخل لضرب أي حراك شعبي سلمي مُطالب بالحرية والعدالة ومحاربة الفساد في أي دولةٍ عربية، كُشف النقاب عن القبض على خلية تابعة للإمارات في العراق كانت تهدف إلى التأثير في التظاهرات الجارية حاليا.

وبحسب “راديو صوت العراق” فمن بين أفرادها أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، وهي خلية مرتبطة مباشرة بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، وتدير أنشطة تستهدف الدولة العراقية.ونقل موقع “عربي21” عن مصادر خاصة قولها إن أبرز المعتقلين (أ. ع.) وتربطه علاقة بطحنون وبالقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

وأكد “راديو صوت العراق” أن شقيق ولي عهد أبوظبي يجري حاليا اتصالات عبر أطراف غربية لتسوية القضية. المادة السابقة الصين تحذر ماكرون بشدة من التدخل في ملف”هونغ كونغ” المقالة القادمة سعوديون يغتصبون بنغلاديشية بلا رحمة ويحرقون يديها بالزيت الساخن!

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كانت هذه تفاصيل خبر ضربة قويّة للإمارات في العراق بعد القبض على خلية أمنية لـ”طحنون ودحلان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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