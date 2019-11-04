هولندا تعترف بمسؤوليتها عن مقتل 70 شخصا بغارة على “داعش” في العراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، بمسؤوليتها عن مقتل عشرات الأشخاص خلال غارة شنتها في 2015 بمحافظة كركوك العراقية استهدفت مصنع سلاح تابع لتنظيم داعش.

أمستردام – سبوتنيك. وبحسب وكالة “إن أو إس” الهولندية، فإن “وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيلفيلد، أعربت عن أسفها، مشددة على صعوبة تجنب الخسائر في حالات الحرب”.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، تم تدمير حي بالكامل في الغارة الهولندية على مصنع للأسلحة تابع لداعش في مدينة الحويجة، ولقي ما يقارب 70 شخصا حتفهم في هذا العملية، من بينهم أطفال.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.