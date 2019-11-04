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الخليج 365 :
يخوض تطبيقا التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” حاليا حربا من نوع مختلف، تشمل الباذنجان والخوخ. وقام “فيسبوك” و”إنستغرام” بتحديث “المعايير”، التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بـ”التعبير الجنسي” المسموح استخدامه، بحسب موقع “فوكس نيوز” الأمريكي. وقال الموقع إن استخدام أنواع محددة من الرموز التعبيرية بشكل متكرر قد يؤدي إلى وضع علامة على حساب المستخدم أو حظره، خاصة تلك التي توحي بالعري أو الجنس. وأفاد موقع “فوكس نيوز” أن الرموز التعبيرية “الإيموجي” الخاصة بالباذنجان والخوخ انضمت إلى هذه الرموز الخارجة، خاصة وأن أحد المواقع الإباحية قال إنها توحي بتعبيرات جنسية. وقالت شركة “إنستغرام” إنه “سيتم إزالة أي محتوى يضم رموزا تعبيرية أو صورا أو محادثات جنسية، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية. وتابعت: “نحن لا نخوض الحرب ضد الرموز التعبيرية فحسب”.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيسبوك” و”إنستغرام” تحظران الخوخ والباذنجان بسبب الإيحاءات الجنسية.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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