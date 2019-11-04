نهج هجومي يميز الهلال محلياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت الأهداف الخمسة التي أحرزها الهلال أمس الأول ، في شباك ضيفه حي العرب بورتسودان، في مسابقة الدوري السوداني، أنه نجح في تثبيت دعائم فريقه الذي سيخوض به دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

النقطة الجوهرية في أداء الهلال أمس الأول أنه لعب بمحور واحد هو أبو عاقلة عبد الله، وأشرك صانعي ألعاب هما صهيب الثعلب بالجانب الأيمن، وصاحب القدم اليسرى سليم برشاوي، ما يعكس رؤية وفلسفة الجهاز الفني للهلال في التركيز على الأداء الهجومي والتخلي عن الحذر الدفاعي.

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ووفقا للفلسفة الفنية التي أظهرها الجهاز الفني للهلال في مباراة حي العرب، فإن الفريق لعب بـ4 مهاجمين، فعلاوة على صانعي الألعاب صهيب وسليم، لعب الهلال بثنائي هجومي وليد الشعلة ومحمد موسى الضي، ما أثمر عن 5 أهداف.

وخلال مباراة حي العرب أمس الأول، أثبت الهلال شخصيته الفنية بشكل جيد، حيث نجح لاعبوه في السيطرة على الكرة لأطول فترة ممكنة، مع تنويع اللعب في كل مساحات الملعب.

المدير الفني لفريق الهلال صلاح أحمد آدم أكد هذه الرؤية الجديدة حين قال إنه ركز منذ مباراة الأهلي شندي، على تجهيز جميع اللاعبين لأول مباراتين في دوري الأبطال أمام بلاتينيوم من زيمبابوي والأهلي المصري