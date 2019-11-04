استقرار في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

أفاد تاجر اللحوم بالخرطوم أبكر حمزة (السوداني) أمس، بحدوث استقرار في الأسعار لضعف القوة الشرائية وتراجُع حجم العرض بالملاحم بنسبة (60%)، وتوقّع انخفاضاً خلال الأيام المُقبلة خَاصّةً مع قُدُوم فصل الشتاء، مُبيِّناً أنّ سعر كيلو الضأن استقر في نحو (400) جنيه، أمّا العجالي (320) جنيهاً.
فيما استقرّ سعر اللحم البقري بحسب صحيفة (السوداني) في (280) جنيهاً للكيلو، مُؤكِّداً استقرار اللحوم البيضاء وطبق بيض المائدة في (165) جنيهاً، واصفاً القوة الشرائية بالضعيفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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