شاهد : طلاب مدرسة أساس يطردون مديرهم في سابقة خلقت جدلاً في الأسافير

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار تداول ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطلاب بمدرسة أساس بمنطقة أم درمان يهتفون ضد مدير المدرسة و يطالبونه بالخروج ، وبحسب ما رواه نشطاء فإن مدير المدرسة ينتمي لمنسوبي النظام البائد. وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فإن المقطع وجد تباينات واسعه في وجهات النظر بين رواد التواصل الاجتماعي حيث عد البعض أن هذا السلوك همجي ولا يصح أن يتعامل به مع المعلم مهما كان الخطأ وأن تمارس المدنية في ظل القانون ، بينما عدها آخرون كسابقة محمودة وهي خير دليل لوعي المجتمع لحراسة حقوقه ومكتسباته. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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