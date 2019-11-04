“الخلاص الوطني”: الحكومة الانتقالية ضعيفة وفاشلة

اتهم تحالف الخلاص الوطني، الحكومة الانتقالية بالضعف والفشل في حل المشكلات السياسية وقضايا السلام والأوضاع الاقتصادية، التي وصفها بالمتردية، وعزا ذلك لانشغال مكونات الحكومة بالخلافات الداخلية. ودعا قادته العسكريين والسياسيين لاجتماع طارئ يوم الإثنين، لبحث التطورات.

وأعلن القائد العام لقوات تحالف الخلاص الوطني، عثمان باونين، في بيان يوم الأحد، معارضتهم للحكومة الانتقالية، التي قال إنها لا تمتلك رؤية واحدة وواضحة لحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق السلام الشامل.

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وقال بحسب الشروق – إن الحكومة الانتقالية لا تستوعب أهداف السلام العادل ولا ترتب الأولويات السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن بالصورة المطلوبة.

ودعا باونين قوات التحالف في قطاع الشرق وقطاع دارفور وقطاع كردفان وقطاع النيل الأزرق وقادة الحركات المنضوية تحت مظلة التحالف، لعقد اجتماع عاجل الإثنين للتشاور حول الوضع الراهن في السودان ولتحديد موقفهم حول القضايا السياسية والسلام الشامل وخطواته التي وصفها بأنها بطيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)