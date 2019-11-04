ترحيل مدان أجنبي بدبابة من سجن كوبر إلى المحكمة

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : حوادث تحت حراسة مشددة و قوة مدججة بالسلاح تتكون من قوات مسلحة ودعم سريع تحركت من سجن كوبر في طريقها إلى محكمة جنايات بحري وسط لتأمين أجنبي مدان بقتل ثلاثة من تجار العملة وتقطيع أجسادهم إلى أشلاء داخل شقة بمنطقة شمبات بالخرطوم بحري وحسب مصادر صحيفة التيار – بأن المدان تم ترحيله داخل دبابة عسكرية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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