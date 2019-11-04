الإعلان عن أعضاء المجلس المركزي لـ”التغيير”

أعلن الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، يوم الأحد، عن أسماء عضوية المجلس المركزي من تجمع المهنيين السودانيين، الذي يتكون من “أحمد ربيع، وهيفاء فاروق، وحسام الأمين، وعمار يوسف، وفيصل بشير”.

وقال وجدي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، إن كلاً من “علي الريح السنهوري، وعبدالرحيم عبدالله، وصديق يوسف، وجمال إدريس، وكمال بولاد” يمثلون عضوية المجلس من قوى الإجماع الوطني.

Advertisements

وأوضح بحسب الشروق – أن عضوية المجلس المركزي من نداء السودان هم “صلاح مناع، ومريم الصادق، وإبراهيم الشيخ، وأحمد شاكر، ويوسف محمد زين، والصادق الزعيم”.

ومن التجمع الاتحادي “أيمن خالد، وأزهري علي، وأحمد حضرة” فيما يمثل تجمع القوى المدنية في المجلس المركزي “مهيد صديق، ومحمد خطاب، وأمينة محمود” ويمثل تيار الوسط “طارق عبدالحفيظ “، والحزب الجمهوري “حيدر الصافي”.

وأكد أن السكرتارية المشتركة تتكون من كمال بولاد، ومهيد صديق، وعلي مطر، وخالد عمر، فضلاً عن المتحدثين الرسميين باسم المجلس المركزي وهم إبراهيم الشيخ، وأيمن خالد، وأمينة محمود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)