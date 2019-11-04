انعقدت بمقر وزارة الدفاع في الخرطوم، يوم الإثنين، جلسة مباحثات عسكرية بين السودان وأفريقيا الوسطى بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين، ناقشت أوجه التنسيق المشترك بما يسهم في استقرار البلدين والمنطقة.

وبحث وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، مع نظيرته وزيرة دفاع أفريقيا الوسطى ماري نويل كويارا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وأفريقيا الوسطى في مجال التعاون العسكري وأوجه التعاون الأخرى.

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وترأس وزيرا دفاع البلدين جلسة المباحثات التي ناقشت أوجه التنسيق المشترك بين الوزارتين وسبل تعزيزها بما يسهم في استقرارالبلدين والمنطقة.

وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي خاصة وأن أمن الحدود المشتركة يشكل واحداً من الهموم التي تتطلب إحكام التنسيق فيها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)