حقيقة مظاهرات الفاشر خلال زيارة حمدوك

رفع عدد من النازحين في معسكر السلام الذي زاره رئيس الوزراء حمدوك صباح اليوم لافتات قالوا فيها إن أزمة النازحين لا يمكن معالجتها بالزيارة مرددين في الوقت نفسه هتافات المطالبة بالقصاص واستمرار الثورة بالإضافة لمطلب تسليم الرئيس المخلوع للعدالة الدولية.

وشاهد رئيس الوزراء اللافتات واستمع إلى المطالب وتعهد بحسب (اليوم التالي) في نهاية الأمر بتنفيذ مطلوبات النازحين كفاتورة واجبة السداد من أجل السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)