حقيقة مظاهرات الفاشر خلال زيارة حمدوك

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
رفع عدد من النازحين في معسكر السلام الذي زاره رئيس الوزراء حمدوك صباح اليوم لافتات قالوا فيها إن أزمة النازحين لا يمكن معالجتها بالزيارة مرددين في الوقت نفسه هتافات المطالبة بالقصاص واستمرار الثورة بالإضافة لمطلب تسليم الرئيس المخلوع للعدالة الدولية.
وشاهد رئيس الوزراء اللافتات واستمع إلى المطالب وتعهد بحسب (اليوم التالي) في نهاية الأمر بتنفيذ مطلوبات النازحين كفاتورة واجبة السداد من أجل السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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