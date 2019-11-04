بالفيديو : الفنان “محمد عيسي” يعود لإثارة الجدل من جديد بالميديا وإتهامات خطيرة

عاد الفنان السوداني “محمد عيسي” لإثارة الجدل من جديد بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” بعد بثه لأغنية جديدة يمجد فيها شيخ “الأمين” .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) نشر الفنان الشاب أغنية جديدة يمجد فيها أحد المشايخ المشهورين وهو الشيخ “الأمين” و الأغنية تحمل عنوان “شيخ الأمين” .

وشيخ “الأمين” من المشايخ المثيرين للجدل بالسودان حيث اشتهر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بــ”حيرانه جكسي ومحايته بيبسي” في كنيه عن أن النساء والبنات هن من أكثر محبي الشيخ و معجبيه .

ووفقاً لمتابعات محرر موقع كوش فإن الأغنية التي صاغ كلماتها وقام بتلحينها الشاعر الشاب أشرف أمين وجدت رواجاً كبيراً داخل مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمه البعض بأنه يغني للمشاهير من أجل كسب ودهم و أموالهم فقط وعلق أحدهم : “ده داير قروش بس مع السعودية مره ومع ود الأمين مره الجايه شنو ياربي” , وعلق آخر : “والله محمد عيسى زي عمرو أديب محل الرقعة والنقطة بس” .

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وأضاف أحدهم ساخراً : “بمدح ناس القروش بس محمد بن سلمان وشيخ الأمين عوض شكسبير ده مالو عيبو لي…” .

وكان المطرب السوداني الشاب محمد عيسى قد قدم هدية للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني ال 89 لأرض الحرمين الشريفين و الهدية التي قدمها عيسى جاءت في شكل أغنية حملت اسم (من أرض الخير) والتي مجد من خلالها المطرب الشاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)