تجميد اتحاد طلاب جامعة الجزيرة

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار أصدر مدير جامعة الجزيرة أ.د.محمد طه يوسف، يوم الإثنين، قراراً بتجميد اتحاد طلاب جامعة الجزيرة اعتباراً من 30 أكتوبر المنصرم وإلى حين إشعار آخر. وقرر مدير الجامعة بحسب الشروق – تكوين لجنة لاستلام أصول ومنقولات وأموال الاتحاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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