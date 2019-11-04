بالصور: استعراض “حمدوك” لحرس الشرف “بقميص نص كُم” في أول زيارة له إلى دارفور يثير إنتقاداً بمواقع التواصل

أثار ظهور رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله آدم حمدوك بـ (قميص نصف كُم) أثناء استعراض حرس الشرف بمطار الفاشر، يوم الإثنين، في أولى زياراته إلى الولايات منذ تسلمه رئاسة مجلس الوزراء، أثار انتقاداً في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

بينما علق رئيس تحرير صحيفة “مصادر” قائلأ :

لأهل دارفور تقاليد راسخة في تفاصيل الحكم والسلطة، من هذه التقاليد التاريخية أن يكون الحاكم في كامل هندامه الرسمي عندما يلتقي الناس أو يزورهم.

سؤال لمراسم مجلس الوزراء، كيف غادر حمدوك إلي ولاية شمال دارفور وهو بهذه الهيئة التي لم يسبقه إليها أحد ؟!

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مضيفاً: حمدوك لم يخرج بعد من كونه موظف أممي إلى كونه رجل حاكم لايليق به أن يظهر بقميص نص كم في أول زيارة رسمية خارج العاصمة الخرطوم.

وعلق الصحفي ” عمار محمد آدم” ياهذا الشخص يا منزوع الهيبة والوقار ماكان لمثلك أن يصطف هؤلاء الأماجد من رجال القوات المسلحة فما لمثلك تبسط الفرش وما لمثلك تلقي التحية والوقار تأتينا بهذا اللباس لتفتش طابور الشرف العسكري فيه من فيه الرجل فيه يعدل مئة رجل انضباط وقوام وعسكرية وثبات وشموخ وشمم وتأتي انت وكأنك ببجامة النوم، ليهتز عرشك المصنوع من قش وزيف مايسمي بقوي الحرية والتغيير.

لا أفهم سوى أنك قد أردت إهانة الجيش الذي اصطف لتحيتك حين تأتيهم بتلك الهيئة والمظهر الذي لايليق أن تأتي به رحلة ترفيهية ناهيك من أن تأتي به لتلقي عليك التحية فاذا مايممت صوب الغرب وأمريكا لبست أحسن الثياب وارتديت أغلى البدل الباريسية تستمع بالجلوس إلى الأمريكان والفرنسيين وأنت غارق في بدلتك وتكاد تخنقك ربطة عنقك والتي لم تكن تضعها أبداً ولكنك تأتي دارفور أرض الحكم والهيبة والسلطان والصولجان بما نرى ولا نصدق مانرى. (على حد قوله)

فيما دافع البعض أن ذلك عنوان للبساطة والعفوية التي تملك بها قلب الشعب السوداني، خاصة وهو يزور معسكرات النازحين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)