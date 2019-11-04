إنطلاقة الحملة الجزئية للقضاء على الحمى الصفراء بالخرطوم

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم أمس الحملة الجزئية للقضاء على مرض الحمى الصفراء في الفترة من 3نوفمبر وحتى 12نوفمبر والذي تم اليوم بمركز صحي الرخاء بمحليه امبدة. والتي تستمر حتى “12” نوفمبر الجاري.

وتستهدف حوالي “7” ملايين وخمسمائة مواطن بولاية الخرطوم، موزعين على “2500” مركز ثابت ومؤقت بعماله تصل إلى ألف شخص بمحليات الولايه السبع.

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وقال د. اسامه أحمد عبدالرحيم مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تصريح صحفي أمس إن محليه أمبده من المحليات الأكثر كثافه سكانية موضحاً أن الحمى الصفراء، مرض فيروسي من الأمراض المستوطنه في قاره أفريقيا وتصيب الحمى سنوياً حوالي و”200″ ألف شخص. وتتسبب في وفاة ثلاثة آلاف شخص

كاشفاً أن مرض الحمى الصفراء لديه آثار اقتصادية تعمل على ضياع ساعات العمل.

وأكد أسامة بحسب المجهر أن الطب لم يجد تدخلاً آمناً و فعالاً أرخص من التحصين. وناشد أسامه المواطنين بالتعاون مع فرق التحصين الثابتة والجواله لإنجاح الحملة والوصول إلى النسبة المرجوة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)