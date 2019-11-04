فضيحة من العيار الثقيل .. زوجة “رياض محرز” نجم مانشستر سيتي تخونه مع ملاكم أمريكي.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعيشُ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صدمةً مدويةً بعدما اكتشف أن زوجته ريتا جوهال قضت أمسية في نادٍ ليلي مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر. انسجام واضح بين الثنائي ووفقاً لموقع فوشيا نقلاً عن صحيفة “ميرور” البريطانية ، فإن جوهال شوهدت داخل الملهى الليلي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر مع الملاكم الأمريكي، مشيرةً إلى أنه كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية. وأوضحت الصحيفة، أن رياض محرز البالغ 28 عامًا تعرّض لصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي. محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية. ولم تكشف الصحيفة عن أية تطورات أو ردّ فعل من اللاعب الجزائري تجاه زوجته جوهال بعد هذا الموقف، لافتةً إلى أن الثنائي يحرصان على عدم توضيح طبيعة علاقتهما حاليًا، ويريدان أن تبقى حياتهما الخاصة بعيدةً عن وسائل الإعلام، خاصةً وأن رياض يُقدّم مستويات جيدة مع فريقه السيتي ويريد أن يواصل تألقه بعيدًا عن الخلافات والأزمات. وتزوّج رياض محرز (28 عامًا) من ريتا (25 عامًا) وهي بريطانية من أصل هندي في أغسطس عام 2015 وأنجبت منه ابنتين.