وفد سعودي بالخرطوم خلال أيام لمناقشة قرار إيقاف صادر الماشية

الخليج 365 :

كشفت غرفة مصدري اللحوم والماشية في السودان، يوم الاثنين، عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، لمناقشة تداعيات حظر صادر الماشية، على خلفية ظهور حالات محدودة من مرض حمى الوادي المتصدع في بعض الولايات، منوهة إلى زيارة وفد سعودي للخرطوم خلال أيام لمناقشة عدة قضايا تشمل أزمة صادر الماشية.

واوضح رئيس الشعبة، د. خالد المقبول أن لقاء رئيس الوزراء يأتي صمن لقاءات عدة مع جهات تنفيذية لمناقشة القرار واثره على الاقتصاد الوطني.

واعلن عن لقاء مع وزير الصناعة والتجارة خلال الايام الماضية والاتفاق على تحديد موعد مع وزير الصحة الاتحادي، الا ان الاجتماع لم يتم جراء اعتذار الاخير.

واكد المقبول في تصريح لـ “باج نيوز” أن غرفة الطوارئ والعمليات التي كونتها الشعبة قامت بتحديد خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة لتقليل حجم الأضرار الواقعه على القطاع.

وأضاف: “لا نريد الخوض فيما حدث، نريد مناقشة كيفية الخروج من الأزمة والتعاون مع الجهات المختصة”.، مردفاً” “من المهم خلق بئية ايجابية على أرض الواقع وتقليل الاثارة في الخطاب الاعلامي”.

وشدد باهمية الثروة الحيوانية في سد عجز الموزانة العامة.