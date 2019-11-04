لجنة الانضباط تحسم قضية حارس المريخ اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعقد لجنة الانضباط المنتخبة في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً مهماً في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، وذلك للنظر في عدد من الحالات المحولة إلى اللجنة والمدرجة على طاولتها ومن أهم الملفات التي ستنظر فيها اللجنة ملف حارس المريخ منجد النيل الذي تم تحويله من قبل اللجنة المنظمة إلى لجنة الانضباط على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الأحمر وهلال الفاشر في مسابقة الدوري الممتاز. المادة السابقة المطربة إنصاف مدني.. (اوعا تصدقا) المقالة القادمة نهج هجومي يميز الهلال محلياً

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