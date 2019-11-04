إستئناف المُرور بطريق الصادرات اعتباراً من اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت ولاية شمال كردفان، استئناف مُرور البصات السفرية والمركبات بطريق الصادرات “الأبيض- بارا – جبرة الشيخ – أم درمان” اعتباراً من اليوم الاثنين، فيما أعلنت غُرفة النقل البري بالولاية تخفيض قيمة تذاكر البصات لمدة أسبوعين.

وأكّد الوالي المُكلّف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله خلال اجتماعٍ ضمّ غُرفة النقل وإدارة المرور السريع، إكمال ترتيبات استئناف رحلات البصات السفرية والمركبات العامة بطريق الصادرات، وجاهزية الطريق تماماً اعتباراً من اليوم، وتسهيل مُرور المركبات والبصات السفرية بالطريق.

بدوره، أعلن رئيس غُرفة النقل بالولاية، تخفيض تذاكر البصات لأسبوعين احتفالاً بعودة الطريق للعمل، وأكّد إكمال الغُرفة للترتيبات اللازمة لبدء تسيير البصات، مُوضِّحاً أهمية طريق الصادرات في توفير الزّمن وتقليل تكلفة النقل، وأشاد بجُهُود حكومة الولاية في المُعالجات النهائية للطريق.

وأوضح مدير إدارة المُرور السريع المُقدّم محمد عبد الله، جاهزية الإدارة لتسهيل مُرور المركبات وتوفير السلامة المرورية.