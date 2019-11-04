نصر الدين مفرح….لهذه الأساب (….) أرفض أي دعوة من السعودية للحج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على الرغم من صغر سنه، إلا أنه بدا أكثر فهماً ووعياً بقضيته التي خرج وثار لأجلها، غير آبه بسهام النقد التي صنفته وزيرًا مثيراً للجدل من خلال تصريحاته التي أطلقها وما زال، ودعوته لليهود بالعودة إلى السودان مجدداً.

كان الوزير المعلم القادم من معقل الأنصار بالجزيرة أبا، وزير الشؤون الدينية والأوقاف “نصر الدين مفرح” أكثر إنصاتاً واهتماماً لما نلقيه عليه من أسئلة، حاضراً وملماً بكل تفاصيل وزارته وملفاته التي بدأ العمل عليها، تشغله قضية الأوقاف السودانية بالخارج والداخل، ويؤرقه ملف الحج والعمرة للغاية، يبحث في أغوار ارتفاع تكلفة الحج مقابل خدمات متردية، فيقضي الوقت الطويل بين الملفات متعهدًا بتقديم أي دستوري حج على نفقة الدولة إلى مفوضية مكافحة الفساد، ويجدد العهد بأ لا يحج أو يعتمر طوال فترته الانتقالية.

عدد من المحاور طرحناه على ضيفنا في مواجهة كان جاهزًا لها، أكد خلالها وضع يده على عدد كبير من الأوقاف التي تجعله على حد قوله أغنى من وزارة المالية، مبدياً تحفظه على اتفاقية سيدوا كل ذلك في سياق الأسطر التالية:

*دعنا نبدأ بتصريحك الأخير التي ذكرت خلاله أنك لن تحج أو تعتمر طوال فترتك الانتقالية!! هذا الحديث أثار جدلاً كثيفًا، فكيف إذا دعت الضرورة لذلك وما جدوى التصريح؟

ضاحكاً.. جيد أن تطرّقتِ لهذا الأمر، أنا أريد أن أوضح ما قلته.. أنا شخص بسيط جداً مرتبي لا يسمح بأي حال من الأحوال لكي أحج.. و..

*مقاطعة.. لا يسمح حتى وأنت وزير؟

نعم، لا يسمح، وإن مكثت بالوزارة عشر سنوات بالمرتب الذي أتقاضاه لن أحج على فكرة، وثانياً.ز

*مداخلة.. معذرة للسؤال، كم تتقاضى؟

لا معليش، ثانياً أنا سوف أذهب وأتفاوض وأوفد حجاجي ولو أنا حجيجت سوف أكون فاسداً، لماذا لأنني لا أملك الاستطاعة التي تمكنني من الحج، والفرص التي تأتي لم يقولوا للوزير، الفرص توزع على المرشدين والفقراء والتعابى، وأنا أعتقد أنني لست فقيراً، هناك من هو أفقر مني وأحوج مني للحج، وهو الذي يفترض أن يحج، أنا لن أعمر وإن ذهبت للمملكة العربية السعودية لأي غرض من الأغراض التي تتعلق بالوزارة، اكيد لن أعمر لأن العمرة بالاستطاعة أيضاً، وبالتالي الضرورة التي دعتني لقول ذلك، إنه إذا أنا ذهبت للحج سيقولون إنني حججت وترك الناس، وإن ذهبت في أي وقت آخر للعمرة سوف يقولون (خلاص لقاها وشال القروش ووكت كان معلم وفكي جامع، ليه ما حج … الخ)، ولذلك أنا أرى أن حديثهم منطقي، الحج بالاستطاعة.

*إذا توفر لك المال للحج؟

درءاً للشبهات لن أحج، لأنني لو أقسمت على الكتاب وقلت إن هذا الحج من مالي لن يصدقني أحد، ولذلك أفضل لي النأي بنفسي عن هذا الحديث.

*حال قُدمت لك دعوة من المملكة العربية السعودية مثلاً؟

سأرفضها، لأن الدعوة لم تقدم لشخصي “نصر الدين”، وإنما لأنني أصبحت وزيراً، لن أقبلها مع احترامي لمقدم الدعوة.

*هذا التصرف يمكن وضعه في أي سياق، وزير الصناعة “مدني عباس مدني” رفض الحافز المقدم إليه من شركة السكر وأعاده لمجلس الوزراء، وأنت ترفض الحج لعدم الاستطاعة وحتى لو قدمت لك دعوة، هل الأمر خوفاً من (نقدكم) و(سلخكم) كما كنتم تفعلون في النظام السابق، أم تريدون إثبات حسن نواياكم للشارع وأنكم تقفون معه قلباً وقالباً؟

لا نريد أن نثبت للشارع ولا نخاف، لكن نحن أدبنا يحتم علينا ذلك، لأنك لو سألتِ نفسك هذا السؤال، وهو نصر الدين الذي كان معلماً وإمام مسجد، هل كان يمكن له أن يزور السعودية وتُقدّم له دعوة، أكيد لا، فلماذا الآن لأنه وزير! هذا يصب في خانة استغلال المنصب أنا أعتقد ذلك، أنا أخذتُ عهداً على نفسي ألا أحج أو اعتمر طوال السنوات الثلاث، وأقطع العشم لأي شخص يأتي حتى أتوسط له، لأنها أمانة وأخلاقنا لا تسمح لنا أن نستغل المنصب.

*ألا تتخوف من حديث الناس عنك إذا أردت الذهاب للحج عقب انتهاء الفترة الانتقالية، من الممكن أن يقولوا إنك (دكنت) الأموال، (إرضاء الناس غاية لا تُدرك)؟

الأمر ليس إرضاء الناس، أنا إذا جلست في هذه الوزارة حتى نهاية الفترة الانتقالية لن أستطيع الحج، إلا أن أذهب وأعمل عمل) يجيب قروش.).

حتى وإن قمت ببيع عقار أو خلافه؟

أنا ليس لدي ما أبيعه، أنا لا أملك منزلاً حتى، إلا أعمل عملاً كما ذكرت لك آخر استطيع أن توفر منه مالاً بعدها ممكن أذهب لأداء فريضة الحج.

*بعيداً عن حجك، حدثنا عن ملف الحج والعمرة وما وجدته في أضابير من سبقوكم، الجميع يعلم أن هناك الكثير من التعقيدات وملفات الفساد، وقوائم طويلة لأشخاص يحجون على حساب الحكومة لسنوات؟

من العيب جداً الحديث عن أمر لم أصل لنهاياته بعد، لكن الذي أستطيع قوله لك أنني في خضم التعرف على ملفات الحج والعمرة، أنا الآن في نصف الملفات أبحث فيها على أساس تجميعها ولو وجدت شبهة فساد واحدة وليس فساداً تأكدي تماماً سوف أقدمها لمفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام لأي شخصية كانت، ليس هناك كبير على القانون.

*ما الذي توصلتم إليه حتى الآن؟

الآن نحن في طور تجميع المعلومات كما ذكرت لك، ولم أصل إلى نهايتها، جلست مع المراجع العام وراجعت ملفات 2016 ـ 2017 ـ 2018 وفي انتظار ملفات 2019 حتى تنتهي وبعدها نملك الرأي العام الحقائق.

*ما الذي تتوقع أن تجده؟

أريد التعرف على أوجه القصور والسلبية التي تجعل الحج بهذا الغلاء وخدماته ضعيفة، نحن لا نشبه بقية الدول في استعدادات الحج، الحجاج من الدول الثانية يسكنون ويشربون ويتنقلون جيدًا ويعودون إلى اوطانهم جيداً، بعكسنا نحن، ولذلك نريد معرفة السلبيات، وهذا الأمر مهموم به جداً، وأعمل عليه، ولكي أصل للنقطة هذه، فأنا أبحث عن الطاقم الجيد الذي أعمل معه وينسجم معي وأنسجم معه في إدارته، بالذات أصحاب العقول المنتجة التي تواكب التطور، في دول أخرى تتم الاجراءات بالهاتف، لذلك لماذا نحن لا نصل إلى هذه المرحلة.

*كيف وجدت التعاون داخل إدارة الحج والعمرة منذ تولّيك؟

هناك شباب متعاون ومبدع خاصة ناس (أي تي) والتذكرة ستكون بالحاسب الآلي، فقط هم بحاجة لإدارة منسجمة معهم والوضوح والشفافية، الموضوع شائك لكن من السهولة بمكان أن أصل فيه لنهاية.

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*هل وجدت تعاوناً من مديري الإدارات، خاصة أن البعض منهم له ولاء للنظام السابق؟

هناك تعاون، وهناك من هم اتباع للنظام السابق، لكن أنا أعتقد إذا كان الشخص يتبع للنظام السابق وليست عليه شبهة فساد فمن حقه أن يجلس على الكرسي، وأن تكون الوظيفة ملكه، لكن إن كانت هناك شبهة فساد فلن يذهب إلى بيته وإنما الى مفوضية الفساد، واسترداد المال المنهوب، هناك ملفات أمامنا، ونعمل عليها وأنا أتمنى أن تكون المسألة تقاطعات، وإذا كان هناك مفسدون يكونوا بسيطين.

*نتمنى ذلك، لكن هل نتوقع وأنت مهموم بهذا الملف أن تكون تكلفة الحج هذا العام منخفضة عن الأعوام السابقة؟

حتى الآن وحسب رؤيتي سيكون هناك تخفيض.

*بنسبة كم؟

لا أستطيع أن أقول لك كم، لكن سيكون هناك تخفيض، لأنني وصلت لأشياء إيجابية، وأخذت تطمينات من إخوتنا في السعودية، لأننا نملك الكثير من الأوقاف سوف نقوم بعمل تسويات لها، وإذا حدث ذلك، سوف تكون لدينا أموال كثيرة، وسنقوم بترميم بناء الأوقاف السلطانية، هناك الكثير من المنازل التي يسكنها البوم، سنقوم بتأهيلها للحجاج حتى يسكنوا فيها، وسوف تخفف كثيراً، قريباً سوف أذهب إلى السعودية.

*كم عدد الأوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية؟

كثيرة وسوف نذهب لعمل حصر لها.

*فيما يتعلق بالأوقاف الموجودة هنا في السودان، المعروف أن هناك الكثير من ملفات الفاسد حولها؟

قمتُ بإصدار توجيهات لكل أمناء الأوقاف في الولايات لعمل حصر دقيق للأوقاف وتسجيلها وسوف أقوم بعمل لجنة استشارية لمراجعة كل عقود الأوقاف الحديثة والقديمة، لأنني وجدت إيجارات قبل أربعين عاماً وأخرى خمسين وثلاثين، هناك محال إيجارها (45) جنيهاً في وقت يجاوره محل آخر إيجاره 4 آلاف جنيه ونصف، لابد أن يكون هناك (ايجار مثل)، ولذلك عقب عمل المراجعات إذا أتى هذا الريع سأكون أغنى من وزارة المالية، حتى الآن وصلتني أوقاف ولايتي الخرطوم والجزيرة، هناك آلاف المجمعات وأقل دكان بالملايين، هذه مليارات إذا تم توظيفها جيداً فسوف يتمتع الأئمة وخفراء المساجد والفراشين بهذا الريع.

*كم عدد الأوقاف في ولاية الخرطوم والجزيرة؟

إجمالي أوقاف ولاية الخرطوم 1050 ولدي 20 ألف فدان في مشروع الجزيرة أوقاف.

*لو تحدثنا عن عملية إعادة الدمج والهيكلة، فهل هناك اتجاه لإعادة النظر في دمج هيئة علماء السودان على اعتبار اأنها جهة مستقلة؟

هيئة علماء السودان كانت تتبع لرئاسة الجمهورية، عقب ذلك تم تتبيعها لمجلس الوزراء، أما في إطار الهيكلة، فهناك الكثير من المؤسسات بحاجة لدمج، وهناك التي بحاجة للحل، هناك مؤسسات تؤدي غرضاً واحداً، أنا لدي حوالي 4 مؤسسات تؤدي غرضاً واحداً زيادة صرف بذخي.

*هذا من شأنه أن يُحدث تشريداً للموظفين؟

لن أسرّح، لكن الأفضل تأدية عمل في السجون والمحاكم والشرطة لمعرفة أعداد الطلاقات وجرائم القتل وهكذا، بدلاً من الجلوس في المكاتب.

*دعنا نختم بأهم قضية وهي اتفاقية سيداو، هذه الاتفاقية المعروف أنها تتنافى مع الشريعة والمعتقدات، ويستنكرها الشارع السوداني، هناك حديث مباشر لوزرير العدل أنه ستتم المصادقة عليها، فهل سيمضي التوقيع على الاتفاق وما هو رأيكم فيها؟

إذا تمت المصادقة عليها، فبالتأكيد سوف يتم تمريرها علينا، لكن رأيي الشخصي أنني لي تحفّظات على جزء كبير منها، وإذا أتينا للمصادقة عليها، فأكيد سيكون لي رأي فيها.