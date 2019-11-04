الزئبق يتسبب في تراجع وارد الذهب للخرطوم لـ(75) كيلو

الخليج 365 :

تعتزم اللجنة التمهيدية لتُجّار وصاغة الذهب، الدفع بمذكرةٍ عاجلةٍ لوزارة الطاقة والتعدين لمُعالجة مُشكلة الزئبق، في وقتٍ أكّدت فيه اللجنة تراجُع الذهب الوارد إلى مجمع الخرطوم لـ(75) كيلو، عِوضاً عن أكثر من (100) كيلو سابقاً، وعزت التراجُع من وارد الذهب إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف الزئبق والسيانيد في مناطق التعدين، وقالت إنّ الزئبق حالياً يماثل الدولار من حيث الارتفاع، إذ بلغ سعره 15 ألف جنيه مقارنةً بـ6 آلاف جنيه سابقاً ما أسهم في تراجُع الإنتاج إلى (75) كيلو يومياً.

وفيما نَفَى الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية مصطفى خاطر في حديثه لـ(السوداني) الاتفاق مع شُعبة مُصدِّري الذهب لتكوين الاتّحاد، وقالت الشعبة على لسان رئيسها عبد المنعم الصديق، إنّ هناك اتفاقاً مع اللجنة التمهيدية لتجار وصاغة الذهب في الدعوة لمُؤتمرٍ عامٍ تُشارك فيه القطاعات الخاصّة بالذهب من أنحاء السودان كَافّة، إلى جانب الاتّفاق على النظام الأساسي للاتحاد والإعداد للانتخابات، ووصف الصديق خطوة اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد بالقفزة في الظلام والمُخالفة للقانون.

وأكد خاطر أنهم ماضون في خُطتهم بتكوين اتحاد صاغة وتُجّار الذهب وفق طُمُوحات الصاغة ورغبتهم بعيداً عن أصحاب المصالح والمَكاسب الشخصية،

وأبدت اللجنة التمهيدية في (بيان صحفي)، بالغ أسفها لما بدر من شُعبة مُصدِّري الذهب، ووصفته بالتعدي السافر وغير المقبول، على المنبر الذي نظّمته اللجنة بقاعة (طيبة برس) الثلاثاء الماضي، وأكدت ضرورة تبصير الرأي العام السوداني بما يجري فى القطاع المُهم للاقتصاد السوداني.

ووصفت اللجنة، شُعبة مُصدِّري الذهب بغير الشرعية، وأنها تربت في أحضان الشمولية بمعزل عن العاملين في القطاع، وقالت إنّ أعضاء الشُّعبة يقفون حجر عثرة أمام الإصلاح الذي تنشده اللجنة، وأوضحت أنّها تصدّت لتكوين نقابة قوية تُعبِّر بحق عن كل العاملين في القطاع من أجل تحقيق المَصلحة العُليا للوطن أولاً، والدفاع عن كل العاملين في المجال دون استثناءٍ أو إقصاءٍ لأحد إلا من أبى، وأكدت حقها التنظيمي عبر المشروعية الثورية والنهج الديمقراطي في بناء أجسامٍ حقيقيّةٍ تحمي القطاع ممّا أسمته أصحاب المصالح والأغراض البائسة. من جهتهم، وصف عدد من المُعدِّنين التقليديين، قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالزئبق والسيانيد في استخلاص الذهب بالكارثي على القطاع، مشيرين إلى أنّ القرار أربك حساباتهم ومشاريعهم كافّة، وأنه سيدخل الكثير منهم إلى السجون لجهة أنهم حصلوا على قروضٍ من البنوك ورهنوا ما يملكون من منازل لشراء الطواحين لاستخلاص الذهب.

وقال المعدن أسعد البدوي، إنّ إيقاف الزئبق تسبّب في وجود حالة من الهلع أدت لحدوث عمليات تخزين ومضاربة في بيعه، مُشيراً إلى أنّ إيقافه أيضاً انعكس على ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الطلب عليه خلال الأيام الماضية.