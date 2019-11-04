مقتل مهندس على يد زوجته لهذا السبب…

الخليج 365:

دفع اؤلياء دم مقتل مهندس بمدنية بورتسودان بولاية البحر الأحمر بطعن لدى المحكمة العليا دائرة المراجعه ضد قرار محكمة الموضوع بتبرئية متهمين من الاشتراك مع زوجة مهندس من تهمة قتلته فيما برر الادعاء ان المتهمين قام بمساعدة الزوجة لدفن الجثة بمنطقة خلويه قبالة السوق الشعبي بورتسودان بمقابل مادي وعندما اخلا السيدة بالاتفاق حملا الجثة وأعادها إليها بمنزلها يديم النور حيث قامت الزوجة بدفنه لوحدها داخل منزلها ورصفه بصبة اسنتمية

وكانت سيدة ذبحت زوجها المهندس من الوريد للوريد وحملت جثته وقطعتها إلى ثلاثة أجزاء ودفنتها داخل فناء منزله بضاحية ديم النور، مربع (2) بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر . أن الجريمة واكتشفت بعد مرور عام كامل من حادثة الاختفاء ، وكانت السبدة أبلغت شرطة ديم النور باختفاء زوجها “حمد بارواي” المهندس بوزارة التخطيط العمراني ببورتسودان، في ظروف غامضة فور تلقي الشرطة للبلاغ قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، باستصدار نشرة بأوصاف المجني عليه وتعميمها لجميع أقسام الشرطة. وتولت الشرطة التحقيق في الحادث ولملمت جميع خيوط القضية ََزعمت السيدة ان زوجها اختفى على يد عناصر من الأمن واستطاعت الشرطة تفكيك طلاسم القضية عندما أشارت أصابع الاتهام إلى الزوجة بحوزتها هاتف زوجها المختفي وأنها ترسل إلى هاتفها رسائل بمكانه ، وبتضييق الخناق عليها انهارت واعترفت بذبح زوجها، ولفه بأكياس ودفنه داخل فناء المنزل، ورصفه بصبة أسمنتية. وأرشدت إلى مكان الجثة. على الفور كونت الشرطة فريقاً مشتركاً من رجال المباحث والأدلة الجنائية قام باستخراج الجثة التي تحللت، وبررت السيدة دوافع ارتكابها للجريمة أن زوجها الثري كان ينوي الزواج من أخرى ومثلت السيدة كيفية ارتكابها لجريمة قتل زوجها، ودفنه بمفردها.