وزير الشؤون الدينية والأوقاف لدي تحفظات على اتفاقية سيداو…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بَشّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بتخفيضات قادمةٍ في تكلفة الحج هذا العام، وقطع بأنّ وزارته ستكون أغنى من المالية حال وضع يده على الأوقاف السودانية بالداخل والخارج.
وتوعّد مفرح في حوارٍ له بصحيفة الصيحة بتقديم أيِّ دستوري يقع تحت طائلة الفساد بالحج على حساب الدولة، وأكّد عدم حجه خلال سنوات فترته الانتقالية حتى وإن قُدِّمت له دعوة، وشدّد على أن راتبه كوزير لا يسمح له بالحج، وقال: “لو حجّيت أو اعتمرت سوف أكون فاسداً”.
وفي سياقٍ آخر، أوضح مفرح أنّ لديه تحفظاً على اتفاقية “سيداو” التي تُثير الجدل هذه الأيام، وأكد أنه حال تمّت المُصادقة عليها سيكون لديه رأيٌ صريحٌ حولها.
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