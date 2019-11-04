القبض على رئيس شعبة مصدري الذهب لهذا السبب الغريب…

الخليج 365:

ألقت نيابة الصحافة والمطبوعات القبض على رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق، على خلفية بلاغ دونته شركة الجنيد في مواجهته تحت المادة (159) إشانة السمعة.

وجاء تدوين البلاغ ضد الصديق على خلفية حديث له في ورشة الجنيه السوداني بفندق كورنثيا والذي بثته قناة فضائية. وأفرجت النيابة عن الصديق بالضمان الشخصي بعد التحري معه. المادة السابقة لجنة معلمي الجزيرة تطالب بإقالة المدير العام للتربية والتعليم بالولاية… المقالة القادمة تعرّف على ترتيب السودان من حيث دخل الفرد

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