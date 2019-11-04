الكشف عن تزوير في قانون تحصيل الموارد في عهد عبد الرحيم محمد حسين

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار كشفت مصادر عن تزوير تم في قانون جهاز وتطوير وتحصيل الموارد الموحد لسنة 2015 إبان عهد والي ولاية الخرطوم السابق الفريق عبد الريحم محمد حسين. Advertisements ونوهت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها، إلى أن الهدف من تزوير القانون وضع إيرادات الولاية تحت سيطرة المؤتمر الوطني لجهة إن التزوير الذي تم في 4 مواد منحت الوزير والوالي بحكم انتمائهما للوطني صلاحيات كاملة في إدارة الجهاز حتى يتسنى لهما استغلال ايرادات الولاية في خدمة أنشطة النظام المخلوع الحزبية، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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