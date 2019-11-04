وزير الاوقاف الدولة المدنية تتيح الحرية للجميع لممارسة شعائرهم التعبدية

أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، رعاية دولة السودان المدنية الديمقراطية الجديدة، كافة مصالح المواطنين وتكفل الحريات الدينية لهم، لممارسة شعائرهم التعبدية بحرية تامة.

مشيراً إلى أن كل الأديان السماوية تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة.. وقال مفرح خلال لقائه أمس الاحد السفير الكندي بالسودان ان كل المضابط التي تضبطنا في الوزارة هي ان نبحث عن السلام الاجتماعى والتعايش الديني.

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وأشاد بالمساعدات التى ظلت تقدمها كندا للسودان خاصة للذين فروا من الحروب، إبان العهد السابق بإيوائهم وتقديم الدعم اللوجستى لهم.

ودعا الوزير إلى مشروعات فى مجال البنية التحتية لتوفير فرص عمل للشباب.. وبحسب المجهر، من جانبه أكد السفير الكندى ترحيب بلاده بالتعاون مع السودان فى مجال حقوق الإنسان، وحوار الأديان، مشيدا بعمل وزارة الأوقاف ودورها فى المجتمع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)