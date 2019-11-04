التاريخ: 04-نوفمبر-2019
كشفت طالبات من أكاديمية العلوم الصحية عن طرد أكثر من (150) طالبة من داخلية مجمع الشهيد خلف الله عبد الله في منتصف الليل أمس وقذف أمتعهن في الشارع، وتحويلها سكناً للطلاب.
ونفذ العشرات من طلاب أكاديمية العلوم الصحية وقفة احتجاجية داخل مباني وزارة الصحة ولاية الخرطوم لتسليم مذكرة مطلبية لوزير الصحة، تطالب بإعادة هيكلة إدارة الجامعة.
وشددت المذكرة بحسب صحيفة الجريدة أمس، على ضرورة هيكلة شؤون الطلاب، بتكوين جسم طلابي مستقل يناقش قضاياهم، بالإضافة لتشكيل لجنة اشراف مستقلة من الوزارة تراقب أوضاع الأكاديمية، إلى جانب وضع تقويم دراسي وتوفير هيئة تدريس كاملة.
وشددت المذكرة على ضرورة توفير سكن خاص للطالبات، وطالبت بدعم برنامج الإقامة الريفية، ومراجعة القوانين واللوائح المقيدة للحريات المشروعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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