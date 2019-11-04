التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار نفت واشنطن ان يكون قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب بتمديد حالة الطوائ ضد السودان واعادة فرض العقوبة الاقتصادية التي الغيت بقرار رئاسي عام 2017. Advertisements وقال القائم بالاعمال الامريكي براين شوكان ، خلال لقائه وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله، امس “الاحد” بمباني الوزارة، ان “ترمب” مدد حالة الطوارئ المفروضة تجاه السودان لعام آخر ليتيح لعقوبات دارفور المفروضة بناء على اعلان حالة الطوارئ، ان تظل نافذة وسارية، مبرراً بحسب المجهر، اللغة التي جاء بها القرار الذي ذكر ان تصرفات وافعال حكومة السودان تشكل تهديداً للامن الامريكي مما يوجب استمرار فرض حالة الطوارئ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية: كانت هناك حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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