النيابة تتسلم بلاغ وفاة مواطن داخل الحراسة

قامت أسرة المتوفي داخل حراسة قسم الثورة ببورتسودان بالتقدم بطلب بإحالة التحقيق من قسم الشرطة إلى النيابة لتقوم النيابة بتسلم التحريات والشروع في التحري حول وفاته بعد مكوثه أربعة أيام داخل الحراسة.

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وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، إلى تعرض الشاب إلى إصابة بعكاز من قبل أحد المتهمين ليقوم المواطن أبو طالب أحمد طاهر بالتحرك إلى القسم بصحبة طفله الصغير وأثناء تواجده بالقسم حضر المتهم مع شخص آخر ادعى المتهم بأن المواطن أبو طالب اعتدى عليه في وقت سابق، ليتم اعطائهم أرانيك جنائية للعلاج وبعد حضوره من المستشفى تم إدخاله الحراسة دون الاتصال بأسرته وحجز طفله الصغير، وبعد أربعة أيام توفى المواطن أبو طالب داخل الحراسة لتفاجأ أسرته بالخبر الأليم، لتقوم بمتابعة الإجراءات لتبدأ بعدها النيابة في تسلم البلاغ وإجراء تحرياتها، كما تقدمت أسرته ببلاغ ضد حجز طفل المرحوم لمدة أربعة أيام دون مسوغ قانوني قامت على إثره النيابة بتدوين بلاغات تحت المادة 75 الامتناع عن المساعدة والمادة 76 الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز (طفل القتيل)، وأكدت الأسرة متابعتها لإجراءات بلاغ ابنهم من أجل إيصال كافة الحقائق حول وفاة ابنهم داخل الحراسة وتمليك الحقائق حول هذه الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)