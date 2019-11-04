(وجدي صالح): تشكيل المجلس التشريعي سيتم خلال اسبوعين

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
كشف الناطق الرسمي باسم باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح عن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي واعلان اسماء عضويته قبل يوم 17 من الشهر الجاري التزاما بنص الوثيقة الدستورية التي منحت “3” اشهر لتشكيل المجلس.
وقال وجدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس بحسب المجهر، ان قوى الحرية والتغيير تتقبل النقد، لافتاً الى انه امر متوقع في ظل الظروف الحالية، لافتاً الى انهم لا يستطيعون حل المشكلة الاقتصادية بين ليلة وضحاها.
الى ذلك اعلنت قوى الحرية والتغيير هياكلها المكونة من “3” مستويات تشمل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والتنسيقية المركزية والمجلس الاستشاري. وضم المجلس المركزي المكون من اكثر من “21” شخصاً عدداً من قيادات الصف الاول للاحزاب المعارضة ابرزهم الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق بوسف، ونائب رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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