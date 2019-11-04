المذيعة جدية: جمال السودان حصنني في الغربة..

قالت المذيعة جدية عثمان بأنها عندما اغتربت وابتعدت عن أرض الوطن أخذت معها محبة الناس ولم تنقطع عنهم، موضحة لمصادر: (عندما ذهبت لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة الآن لكن الناس كانوا يحاولون أن يكونوا علي اتصال دائم معي، في الماضي كانت هناك المنتديات الإسفيرية وكان التواصل بيني وبينهم عبر هذه المنتديات).
مضيفة بحسب صحيفة السوداني: (عندما ذهبت أخذت الكثير من جمال السودان الجمال الذي حصنني وأنا في الغربة الجمال الذي زود ثقتي، وأنا هناك أخذت الخبرة الأولى بلا شك وأخذت المعرفة بالحياة ودنيا العمل لأنني عندما بدأت العمل في التلفزيون كنت صغيرة في العمر أدرس أولى جامعة وحققت في ذلك الوقت شهرة كبيرة وعندما خرجت للخارج اكتسبت الشهرة والرؤية والخبرة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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