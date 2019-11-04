لجنة الانضباط تحدد مصير منجد النيل اليوم

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
تعقد لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السوداني في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، اجتماعاً بمباني اتحاد كرة القدم للنظر في عدد من الحالات المحولة لها من قبل لجنة المسابقات وعلى رأسها حالة لاعب المريخ وحارس مرماه منجد النيل الذي كان قد حصل على بطاقة حمراء بعد نهاية مباراة فريقه أمام حي الوادي نيالا بأرض الأخير بعد احتجاجه بصورة غير لائقة على حكم اللقاء، ما دعا الحكم لإشهار الورقة الحمراء وتدوين ما حدث في تقريره، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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