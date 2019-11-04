سحر كمال في طلة تلفزيونية جديدة

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال تقديمها لبرنامج “بعد الطبع” تطل مذيعة قناة النيل الازرق الجديدة، سحر كمال في عدة برامج بالقناة منها، مساء جديد وما في مشكلة، اضافة الى محطات خارجية من الفعاليات التي تقومالقناة بمتابعتها. Advertisements وبحسب آخر لحظة، سحر عملت من قبل لفترة بالتلفزيون القومي مقدمة للفترة المفتوحة، اضافة الى تقديمها لنشرات الاخبار براديو جامعة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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