قبيلة “دار نعيلة” تحمل الحركة الشعبية مسؤولية أحداث منطقة “الودي”

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
أدانت قبيلة “دار نعيلة” الأحداث التي وقعت السبت الماضي بالتعدي على الرعاة بمنطقة “الودي” شمال غرب “هبيلا”، ووصفت ما حدث بأنه عمل إجرامي مخطط له من قبل الحركة الشعبية ولم يكن وليد الصدفة.
واتهم بيان لمجلس شورى قبيلة “دار نعيلة” بحسب صحيفة أمس، الحركة الشعبية بالسعي لتفريق المنطقة وزعزعة المواطن العربي غير النوبي، وقال إن “دار نعيلة” قبيلة رعوية من بطون الحوازمة الجزء الاصيل في جنوب كردفان، وأكد استشهاد (4) وإصابة (8) بإصابات متفاوتة ونهب وسلب (2) مراح أبقار.
وطالب البيان الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وفرض هيبة الدولة، وحمل الحركة الشعبية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الذي وصفه بالمخطط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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