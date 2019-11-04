انصاف مدني.. (اوعا تصدقا)

مواصلة لخطتها الفنية التي تهدف الى التنوع الفني وتقديم الجديد للجمهور، فرغت الفنانة انصاف مدني من بروفات اغنية “اوعا تصدقا” وهي اغنية خفيفة من كلمات الشاعر والملحن المعروف مهدي مصطفى. Advertisements انصاف كانت قد قدمت الايام الفائتة بحسب آخر لحظة اغنيتين جديدتين للشاعر أمجد حمزة حملت الاولى اسم “الزول ده ما دايره” والثانية “عاجبني”، قد وجدت الاغنيات رواجاً كبيراً بعد طرحهما بايام قليلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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